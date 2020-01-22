Москва, , 08:48 — REGNUM Сбербанк и «Тинькофф» начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц, сообщают 22 января «Известия».

Отмечается, что Сбербанк испытывает такие банкоматы в тех офисах, где клиенты не обслуживаются лично. «Тинькофф» тестирует подобные банкоматы в торговых центрах Москвы.

В настоящее время устройства способны распознать лица сотрудников кредитных учреждений, однако по итогам пилотного этапа идентификацию по лицевой биометрии планируется расширить на всех клиентов.

Ранее сообщалось, что в России банкоматы оснастят системой распознавания лиц. Для идентификации в банкомате клиентам не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон. Камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица.

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