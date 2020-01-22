Тбилиси, , 08:56 — REGNUM С просьбой ускорить рассмотрение договора о трудовой миграции между Грузией и Израилем выступила 21 января грузинский президент Саломе Зурабишивили израильского коллегу Реувена Ривлина. Об этом сообщает пресс-служба президента Грузии.

«Договор даст грузинским гражданам возможность начать процесс легального трудоустройства в Израиле, что будет способствовать уменьшению нелегального потока из Грузии», — говорится на сайте администрации грузинского президента.

Как сообщает пресс-служба, Ривлин рассказал, что проект договора почти готов и не был подписан до сих пор из-за парламентских выборов, которые завершились в сентябре 2019 года. Президент Израиля пообещал Зурабишивили ускорить подписание соглашения.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января Зурабишивили приняла участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

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