Москва, , 08:41 — REGNUM Для большинства жителей России слово «деньги» с первую очередь ассоциируется с трудом и уверенностью (50% и 43% соответственно). Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Для 25% опрошенных деньги — это свобода, для 23% — польза и успех, для 17% — удовольствие, для 11% — безопасность.

При этом 8% респондентов ощущают проблемы от слова «деньги», по 7% — зависимость и богатство, 5% — власть, по 4% — неравенство и бедность, 3% риск.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 12 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) предпочитают сберегать заработанные деньги.

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