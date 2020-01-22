Горно-Алтайск, , 08:26 — REGNUM В Республике Алтай после вмешательства следователей предприятие погасило долги по заработной плате перед 39 работниками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, компания «Био Технологии» не платила зарплату с марта по сентябре 2019 года.

В результате образовался долг в размере 5,5 млн рублей. В августе сложившейся ситуацией заинтересовались следователи, возбудив уголовное дело.

«Руководитель ООО «Био Технологии» не принял мер к погашению задолженности. При этом предприятие располагало возможностью погасить задолженность, однако, по решению руководителя деньги были направлены на иные цели», — отметили в СКР.

В декабре Арбитражный суд республики признал компанию банкротом, после чего было открыто конкурсное производство. По поручению следователя была установлена точная сумма задолженности по зарплате, а после разъяснительной работы она была погашена.

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