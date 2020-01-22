Токио, , 08:27 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota в связи с проблемами возникшими с подушками безопасности отзывает по всему миру 3,4 млн машин. Об этом 22 января сообщает агентство Reuters.

Подушки безопасности в отзываемых автомобилях могут не сработать во время ДТП или они могут сработать, но неправильно.

В Соединенных Штатах под отзывную кампанию попадают порядка 2,9 млн автомобилей. Среди них модели Corolla, произведенные в 2011—2019 годах, Matrix 2011−2013 годов выпуска, а также Avalon и его гибридная версия (2013−2018 гг.).

Автопроизводитель обещает, что данная неполадка будет устранена в официальных центрах марки.

Напомним, в конце прошлого года в Китае были отозваны 1380 автомобилей Toyota. Отзыв был связан с неисправной работой механизма аварийного запирания на ремнях безопасности.

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