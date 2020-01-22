Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 21 января завершились снижением на 1%. В первой половине дня цена снижалась до $64,05. Назвать точную причину падения стоимости сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена могла упасть из-за падения мировых фондовых индексов, а также снижения рисков из-за перебоев поставок из Ливии. Мировые индексы упали на новостях о новом смертельном вирусе в Китае, от которого умерли девять человек.

Участники рынка стали меньше беспокоиться о перебоях в поставках из Ливии, так как считают, что рост добычи нефти в США восполнит ливийский объем.

Сегодня, 22 января, баррель Brent стоит $64,31. Так как покупатели вчера не смогли удержать уровень в районе $65,10, чаша весов стала склоняться на сторону продавцов.

Ключевая поддержка расположена на $63,75. Если она не устоит до 23 января, ожидается падение до $60,60 к 3 февраля. Из-за праздника в США отчеты по запасам нефти от API и минэнерго США выйдут на один день позже.

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