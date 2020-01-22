Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по иностранным валютам на Мосбирже 21 января открылись ростом на фоне снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление на биржи оказали новости о новом смертельном вирусе в Китае, от которого умерли девять человек. По последним данным в 13 провинциях Китая выявлено 440 случаев заражения вирусом. Также случаи заболевания выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Сильное давление на рубль было в первые часы торгов, потом он консолидировался на уровне 61,82 руб. Его укреплению мешала дешевеющая нефть и новость о том, что Антон Силуанов потерял вице-премьерство в новом правительстве РФ.

Торги по рублевым парам закрылись ростом в среднем на 0,4%. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 61,88 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 68,62 руб., фунт/рубль — на 0,47%, до 80,50 руб.

Сегодня, 22 января, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Обстановка с вирусом остается неопределённой. Индекс Shanghai Composite (SSEC) опускался до 3006 и сейчас торгуется на уровне 3045. По защитным активам наблюдается небольшая коррекция. Инвесторы и трейдеры ждут новых сообщений о распространении вируса.

Рубль от падения сдерживает налоговый период, но стоит отметить, его позиции пошатнулись. Внешний фон и укрепление доллара заставляют покупателей нацвалюты выходить из длинных позиций.

Техническая картина не изменилась и остается на стороне рубля. Первый звоночек по ослаблению рубля поступит при повышении цены выше 62,40 руб. В этом случае на откате участники рынка начнут из рубля переходить в доллар.

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