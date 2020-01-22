Владивосток, , 08:08 — REGNUM Строительство второго моста на остров Русский начнётся во Владивостоке в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Строительство можно начать лишь после того, как будет готово обоснование предполагаемых инвестиций под строительство мостового перехода.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства в течение 2020 года разработать обоснование инвестиций по строительству моста. Облик моста будет прорисован после обоснования инвестиций, но уже сейчас понятно, что новый мост станет частью ВКАД и позволит перераспределить транзитный поток, разгружая тем самым дороги Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство кольцевой владивостокской дороги обойдётся в 100 млрд рублей.