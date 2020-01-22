Москва, , 08:00 — REGNUM Новая платежная системы будет создана Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайской компанией Alibaba. Об этом 21 января в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, фонд будет иметь в России контрольный пакет новой платежной системы. Помимо этого, глава РФПИ рассказал, что в скором времени будет объявлено о сделках в секторе интернет-торговли.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря сообщалось, что капитализация компании Alibaba Group превысила $570 млрд.

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