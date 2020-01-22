Москва, , 07:56 — REGNUM Посол России в Северной Корее Александр Мацегора обсудил с замглавы Главного управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Соном сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере авиаперевозок, сообщает пресс-служба российского посольства в КНДР

«Состоялась беседа, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества в области авиационных перевозок пассажиров и грузов с акцентом на обеспечение безопасности полетов», — сообщает дипмиссия.

Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество авиационных представителей и экспертов из России и КНДР в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО).