Москва, , 07:47 — REGNUM На 22% в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом выросло количество обанкротившихся строительных компаний в России, 21 января сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитический доклад Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

По данным РАСК, таких компаний в 2019 году было 184. В настоящее время у них на балансе находится 839 проектов. Еще 350 строительных организаций находятся под угрозой банкротства. Их количество выросло на 77%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно, что в РФ с рынка жилья может уйти большое количество мелких и средних застройщиков.

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