Анадырь, , 07:09 — REGNUM Судебные приставы Чукотки подвели итоги работы за 2019 год, взыскано из 2 млрд более одного млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Чукотскому автономному округу.

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«На исполнении у приставов было более 17 300 исполнительных производств на взыскание более 2 млрд руб. Окончено и прекращено более 10 300 исполнительных листов на более чем 1 млрд рублей», — пояснили в ведомстве.

Взыскатели получили свыше 442 млн рублей, в том числе в госбюджет перечислено более 137,5 млн рублей налоговых платежей, около 7 млн рублей — штрафов и 16,5 млн исполнительского сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге судебные приставы взыскали перед Новым годом с должника 200 тысяч рублей кредитного долга.