Москва, , 05:49 — REGNUM Увеличение экспорта российской нефти за одиннадцать месяцев прошлого года связано с введением американских санкций против Ирана и Венесуэлы. К такому заключению пришли специалисты Министерства экономического развития РФ, 22 января сообщает РБК.

Они проанализировали данные статистики Федеральной таможенной службы РФ. Так, за указанное время, из-за санкций против Ирана, экспорт российской нефти в Турцию вырос в 4,5 раза (с 1,69 до 7,55 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, увеличение поставок нефти из РФ в США с 1,38 до 4,28 млн тонн (рост в 3,1 раза) связано с санкциями против Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному в ноябре 2019 года прогнозу международного агентства World Energy Outlook, добыча сланцевой нефти и газа в США превзойдет добычу нефти и газа в России к 2025 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Главгосэкспертиза одобрила строительство сети нефтегазопроводов в Югре