Лхаса, Китай, , 05:28 — REGNUM Внешняя торговля китайского Тибета за прошедший год выросла на 2,6%, достигнув отметки 4,87 млрд юаней ($708 млн), сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Глава таможни тибетской столицы Лхасы Лю Дали отметил, что объем экспорта региона превысил 3,74 млрд юаней, в то время как объем импорта достиг 1,13 млрд юаней за прошедший год.

Пограничная торговля составила 64,7% от общего ее объема, что на 11,8 процентных пункта больше относительно 2018 года. Доля частных компаний во внешней торговле составила 4,12 млрд юаней, что на 60,3% выше, чем годом ранее.

Непал является крупнейшим торговым партнером Тибета. Его доля во внешней торговле региона составляет 64,9% от общей.

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