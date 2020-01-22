Берлин, , 04:49 — REGNUM Ограничения обновленной Газовой директивы ЕС в Германии не должны распространяться на газопровод «Северный поток — 2», поскольку он полностью соответствует ее требованиям. Об этом 21 января заявил РИА Новости официальный представитель оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Мюллер пояснил, что к 23 мая 2019 года, когда директива вступила в действие, в экономическом плане «Северный поток — 2» был уже завершен, а, значит, на него не влияет ограничение по срокам.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, являющиеся операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

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