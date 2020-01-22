Ханчжоу, Китай, , 04:38 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая продемонстрировала рекордный рост торговли со странами «Пояса и пути» в 2019 году, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Торговля выросла на 16,7% в годовом исчислении до почти 1,05 трлн юаней (порядка $152 млрд) за прошедший год, сообщили в таможне столицы региона города Ханчжоу. Эспорт и импорт со странами «Нового шёлкового пути» провинции за указанный период оставались на двухзначном уровне весь год.

Город Иу, являющийся крупнейшим в Китае центром торговли мелким ширпотребом, отправил за год 528 грузовых поездов в Европу, которые перевезли 42 286 стандартных контейнеров, а это на 65% и 68,7% соответственно больше, чем годом ранее.

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