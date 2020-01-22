Большой Камень, Приморский край, , 04:54 — REGNUM В Большом Камне Приморья завершается строительство головного танкера класса «Афрамакс», вскоре он будет спущен на воду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Судостроительный комплекс «Звезда» обладает заказом на строительство 12 судов этого типа, в настоящее время в цехах предприятия производится сборка первых четырёх гигантов.

Как рассказал врио директора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Константин Лаптев, по контракту первый танкер должны спустить на воду в мае, но на предприятии уверенны, что выполнят работу с опережением графика.

«Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение — 114 тысяч тонн, длина — 258 метров, ширина — 46 метров», — подчеркнул Константин Лапте

Верфь осмотрел губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Для Приморья — это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, атомоходы, ледоколы», — обозначил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на судостроительной верфи «Звезда» заложен четвёртый корпус танкера серии «Афрамакс».