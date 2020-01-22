Якутск, , 04:52 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций планирует войти в состав консорциума по строительству Ленского моста в Якутии, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

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«Мы рассматриваем возможность партнёрства с Ростехом в проекте строительства моста. Наши соинвесторы заинтересованы, мы с Ростехом и «ВИС» обсуждаем создание консорциума по строительству моста», — цитирует Кирилла Дмитриева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, процедуры по заключению концессионного соглашения по возведению моста через реку Лену в Якутии — завершены. Проект будет реализовывать консорциум госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС».