Владивосток, , 04:23 — REGNUM Оценивая законопроект, освобождающий жителей Дальнего Востока от налогов, который был внесён депутатом Госдумы РФ от ЛДПР Андреем Андрейченко, приморский парламентарий Владимир Хмелёв назвал его «смелым экспериментом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Законопроект, освобождающий Дальний Восток от налогов, внесен в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв считает, что введение такого закона положительно было бы воспринято населением Дальнего Востока и теми, кто в связи с его принятием пожелал бы переселиться на «льготную территорию».

«Это хорошая новость для жителей Дальнего Востока. Давно было необходимо создавать экономические стимулы для привлечения граждан на Дальний Восток, и закрепления их здесь. Также это может повлечь переток определённых капиталов с западной части страны на территорию Дальнего Востока, а также и людей, которые в этой связи пожелают получить «дальневосточную прописку». Сюда может перебраться и какой-то бизнес», — прокомментировал депутат.

Однако, Владимир Хмелёв высказал опасение, что это может стать основанием для фиктивного переноса бизнеса, как это было в случае со Свободным портом Владивосток.

«Может возникнуть и другая картина — как это было после появления порто-франко во Владивостоке, когда налоговая вычистила порядка десяти тысяч «мёртвых» резидентов, фактически переводивших только регистрацию бизнеса на льготную территорию, но не сам бизнес. Всё это нужно будет учитывать», — высказал опасения парламентарий.

Также депутат отметил, что в любом случае это интересный проект.

«Для проживающих здесь это скажется положительно, особенно, если НДФЛ будет внесён в список освобождаемых налогов. Это в любом случае позитивный социальный эксперимент, нужно будет посмотреть этот опыт, год-два, даст ли это остановку оттока населения, получится ли добиться притока», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко внёс законопроект, освобождающий жителей и бизнес Дальнего Востока от налогов.