Сучжоу, Китай, , 03:06 — REGNUM Власти города Сучжоу провинции Аньхой на востоке Китая опубликовали имена жителей города, которые позорят Китай ношением пижам на улице, демонстрируя «нецивилизованное» поведение, говорится 21 января на страничке газеты «Жэньминь жибао» в социальной сети Facebook.

Все семь городских «позорников», носивших пижамы в общественных местах, были идентифицированы властями города, а фотографии и видео с их именами и номерами ID-карт были опубликованы. Разгневанные пользователи социальных сетей же заявили, что они носят пижаму при выносе мусора или получении посылок, а власти должны быть более сдержанными к ношению пижам гражданами.

В ответ на это, местные власти извинились на своей официальной страничке в социальной сети Weibo, пообещав удалить публикацию и больше так не делать. Тем не менее, некоторые интернет-пользователи задались вопросом о сохранении невмешательства в личную жизнь после публикации в открытом доступе личных данных граждан. Некоторые пользователи обвинили власти в том, что вместо защиты граждан, они наоборот, ставят их жизнь под угрозу.