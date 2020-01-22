Давос, Швейцария, , 03:00 — REGNUM Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка. Об этом 21 января написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Как отметил Дерипаска, Трамп рассказал про создание в США семи миллионов рабочих мест и достижение самого низкого за последние 50 лет уровня безработицы — 3,5%, а также про удвоение налоговых льгот для детей из американских семей. При этом, по словам российского бизнесмена, Центробанк РФ может лишь «похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Дерипаска должен принять участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

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