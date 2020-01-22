Давос, Швейцария, 22 января 2020, 02:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, используя военный вертолет VH-60N Blackhawk («Черный ястреб»), 21 января сообщает Telegram-канал «The Peacmaker».
Вертолет входит в ВИП-парк президента. Целью визита стал Всемирный экономический форум.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Дональд Трамп прибыл в Великобританию для встречи с королевой Елизаветой II на вертолете, который оставил следы от колес и подпалил траву на лужайке перед Букингемским дворцом.
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