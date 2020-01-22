Оттава, , 02:07 — REGNUM Процесс ратификации нового торгового соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой начнется в понедельник 27 января, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в эфире телеканала CTV News.

«Ратификация нового НАФТА в парламенте — наш приоритет. Миллионы канадцев зависят от стабильной и надежной торговли с нашими крупнейшими партнерами», — заявил он.

Телеканал отмечает, что ратификация договора может произойти не сразу, так как парламентским партиям нужно будет прийти к согласию по этому вопросу. Заседания палаты представителей Парламента Канады возобновятся с 27 января, канадский Сенат начнет свою работу 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Сенат Конгресса США одобрил законопроект о новом торговом соглашении с Мексикой и Канадой (USMCA). Ранее договор был уже ратифицирован законодателями в Мексике. На данный момент соглашение не ратифицировала только Канада из-за зимних каникул канадского парламента.

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