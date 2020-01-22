Минск, , 01:25 — REGNUM Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik.

При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.

Лукашенко «Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Александр Лукашенко объявил, что Минск будет стремиться к уменьшению объема поставок нефти из России — примерно до 30−40% от общего количества.

Лукашенко также попытался обвинить Москву в том, что российские власти через введение налогового маневра уменьшают доходы Белоруссии.

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