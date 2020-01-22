Минск, 22 января 2020, 01:25 — REGNUM Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik.
При этом, по словам президента Белоруссии, Казахстан еще не сообщил о готовности таких поставок.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Александр Лукашенко объявил, что Минск будет стремиться к уменьшению объема поставок нефти из России — примерно до 30−40% от общего количества.
Лукашенко также попытался обвинить Москву в том, что российские власти через введение налогового маневра уменьшают доходы Белоруссии.
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