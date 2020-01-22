Рига, , 00:05 — REGNUM Ассоциация грузоперевозчиков Норвегии сообщила, что Норвежская трудовая инспекция приостановила работу большой латвийской логистической компании Kreiss, пишет портал diena.lv.

Теперь латвийской фирме запрещено осуществлять грузовые перевозки в Норвегии. Основанием для того решения норвежской стороны послужил слишком маленький размер оплаты труда водителей грузовых машин, принадлежащих и обслуживаемых компанией Kreiss. Сравнив размер оплаты труда водителям Kreiss — 2,43 евро в час и водителя в Норвегии 17,81 евро трудовая Инспекция Норвегии запросила у латвийской компании официальную информацию, которая не была предоставлена. После чего было принято решение о запрете компании работать в Норвегии.

Председатель Правления Kreiss Андрей Кузнецов рассматривает данное решение, как обострение конкуренции между «новыми» и «старыми» участниками ЕС.

Отрасль грузоперевозок в ЕС хотя и имеет единую регулятивную правовую базу, на самом деле, каждая страна принимает законодательные акты защищающие рынок от чужестранцев. Кузнецов сказал, что Kreiss неоднократно проходил в Норвегии различные аудиты со стороны независимых экспертов и все заключения носили позитивный для компании характер. Глава латвийской фирмы уверил, что на данный момент запрошенная норвежцами информация компанией предоставлена. Латвийская компания зарегистрирована в 1994 году, в данный момент в ней работают 2904 сотрудника, из которых 2437 водители дальнобойщики.