Нижний Новгород, , 23:56 — REGNUM В муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) прокомментировали смерть мужчины, которого высадили из автобуса. На предприятии по данному факту была проведена служебная проверка.

Согласно данным в объяснительных записках водителя и кондуктора, 12 января в салон автобуса зашли трое пассажиров, двое из которых были в состоянии алкогольного опьянения. При этом оплатить проезд они отказались, сообщает «Открытый Нижний». Водитель сделал замечание, указав на недопустимость нахождения в транспорте в таком состоянии.

«Один из пассажиров взял сумку и вышел на остановку, затем вышли и другие его спутники. Во время нахождения в автобусе никто из них не жаловался на плохое самочувствие и не просил о помощи», — подчеркнули в НПАТ.

Сотрудники предприятия добавили, что автобус обязан остановиться и вызвать скорую помощь, если одному из пассажиров становится плохо. На предприятии привели пример, как 5 января водитель вызвал скорую упавшему в салоне пассажиру, аналогичные случаи были 8 и 16 января.

Как сообщало ИА REGNUM, о трагическом происшествии в социальных сетях рассказал сын погибшего мужчины. По его словам, 12 января его отец сел в автобус, следовавший по маршруту №69. Внезапно ему стало плохо, и он упал в проходе транспортного средства. Попутчики помогли мужчине сесть на сиденье, однако водитель с кондуктором высадили мужчину на остановке «улица Героя Степанова». Через некоторое время мужчина скончался.

По факту смерти мужчины в региональном управлении МВД проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.