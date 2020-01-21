Нижний Новгород, , 23:40 — REGNUM В рамках национального проекта «Образование» в 422 школах Нижегородской области будут созданы 844 компьютерных класса к 2024 году. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам главы области, в прошлом году было оборудовано 70 мобильных компьютерных классов. К концу 2020 года планируется создать 200 таких классов в 101 школе.

В частности, открылись классы информатики в двух школа Арзамаса. Общая стоимость оборудования составила около 4 млн рублей. Были закуплены две интерактивные панели, 45 нетбуков-трансформеров, 9 ноутбуков и 3 МФУ. Непосредственно в Арзамасе в текущем году будут переоборудованы кабинеты информатики ещё в четырёх школах, до 2022 года все учреждения города будут полностью переоснащены.

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках нацпроекта в регионе планируется открыть 184 образовательных центра «Точка роста». В 2019 году уже открыто 46 таких точек, доступ к которым получили более 9,5 тыс. детей.