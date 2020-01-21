Пекин, , 23:39 — REGNUM В распространенном МВФ докладе обозначены противоположные тренды для мировой и для китайской экономики. В то время, как прогноз роста для мира в целом ухудшен до

3,4% к 2021 году, то китайской экономике в докладе предсказан 6%-й рост. Комментируя эти показатели, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан посчитал их свидетельством «признания мировым сообществом методов функционирования» экономики КНР и его верой в её перспективы, сообщает 21 января Синьхуа.

В своём комментарии дипломат подчеркнул тревожное состояние мировой экономики, прогноз роста которой неизменно понижается уже несколько лет подряд. По его словам, в настоящее время в международной обстановке происходят глубокие перемены, связанные с усилением нестабильности и непредсказуемости.

Гэн Шуан также отметил, что по итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, а ВВП на душу населения превысил отметку в 10 тыс. долларов. Доля КНР в мировой экономике достигает 16%, а в её росте — 30%. Тенденция к прогрессу проявляется на фоне укрепления в стране политической и социальной стабильности.

Вместе с тем, официальный представитель МИД признал наличие множества рисков и угроз и внутри Китая, и за его пределами, однако развитие страны, по его оценке, происходит вопреки этим факторам. Дипломат выразил надежду, что такое положение дел в ближайшие годы не изменится.