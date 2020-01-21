Давос, Швейцария, , 23:30 — REGNUM Пошлины на европейские автомобили будут введены Соединёнными Штатами, если ЕС не заключат с американцами торгового соглашения, заявил 21 января президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal.

Глава США отметил, что европейские партнёры знают о пошлинах, которые будут введены американцами, если они не заключат «справедливую сделку».

Трамп «Они знают, какой крайний срок установлен».

Напомним, Вашингтон получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары ЕС. Что касается пошлин на автомобили, Штаты пока их не ввели.

В начале ноября минувшего года американский министр торговли Уилбур Росс заявил, что пошлины могут быть отменены в случае заключения торговой сделки.

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