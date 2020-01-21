Пекин, , 23:26 — REGNUM На 2,6% в годовом выражении в 2019 году вырос объём внешней торговли Тибета — Тибетского автономного района (ТАР) КНР, сообщает 21 января «Синьхуа» со ссылкой на информацию, раскрытую Лю Дали, руководителем таможни административного центра региона — города Лхаса.

В абсолютных цифрах экспорт Тибета превысил 3,74 млрд юаней, а импорт достиг 1,13 млрд. Почти две трети от суммарного объема внешней торговли составил приграничный товарообмен, что более чем на 11% превышает соответствующие показатели 2018 года. Чуть меньшими темпами растёт масштаб экспортно-импортных операций частных компаний КНР, работающих в Тибете.

Отмечается, что крупнейшим внешним торговым партнером ТАР является Непал, на который пришлось почти 65% всего регионального экспорта и импорта. Указанные цифры иллюстрируют заинтересованность центральных властей Китая в развитии Тибета, традиционно являющегося одним из проблемных регионов КНР.