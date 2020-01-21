Пекин, , 23:04 — REGNUM До 3,6 трлн юаней (около 521 млрд долларов) выросла в 2019 году прибыль предприятий государственного сектора КНР. В годовом исчислении по сравнению с предыдущим годом рост составил 4,7%, сообщает 21 января Синьхуа со ссылкой на информацию, размещённую на сайте министерства финансов КНР.

Особенно высокими темпами — почти на 9% в год — росли доходы госпредприятий центрального подчинения. Это связано с принятием трёхлетнего плана действий, связанного с интенсификацией использования государственных активов и поддержки инноваций.

Отметим, что в 2019 году в КНР были приняты меры по активизации работы предприятий государственного сектора экономики, в том числе были созданы новые пилотные зоны по развитию смешанной формы собственности в Шанхае, Шэньчжэне и Шэньяне.