Москва, , 22:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован 21 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект документа был представлен в конце декабря на заседании Совета безопасности России. Новая редакция доктрины вступила в силу со дня подписания и заменяет аналогичный документ, действовавший в стране с 2010 года.

Документ нацелен на предотвращение возможных внутренних и внешних рисков и угроз продовольственной безопасности страны — от экономических и технологических до климатических и экологических. В этих целях предусмотрено создание государственного резерва основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для обеспечения страны на случай чрезвычайных ситуаций.

Новой редакцией доктрины предусматривается запрет на ввоз в Россию генно-инженерно-модифицированных организмов для посева, выращивания и разведения. Исключение предусмотрено для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

Правительству России поручено в трёхмесячный срок утвердить «дорожную карту» и план мероприятий по реализации доктрины.