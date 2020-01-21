Архангельск, 21 января 2020, 22:42 — REGNUM Архангельские целлюлозно-бумажные предприятия собираются развернуть производство экологичной упаковки, однако пока у них нет для этого специального оборудования. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Игорь Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он заявил, что предприятия готовы инвестировать в строительство мощностей по производству бумажной упаковки, однако процесс этот будет запущен не скоро.
Напомним, в Архангельской области работают крупнейшие в России целлюлозно-бумажные комбинаты — Архангельский (ГП «Титан») и Котласский («Илим»).