Архангельск, , 22:42 — REGNUM Архангельские целлюлозно-бумажные предприятия собираются развернуть производство экологичной упаковки, однако пока у них нет для этого специального оборудования. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Игорь Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил, что предприятия готовы инвестировать в строительство мощностей по производству бумажной упаковки, однако процесс этот будет запущен не скоро.

«Очередь на оборудование составляет от трех до пяти лет. Они (предприятия — ред.) находятся в процессе переговоров, чтобы заключить контракт на поставку оборудования и развертывания производства», — заявил Игорь Орлов.

Напомним, в Архангельской области работают крупнейшие в России целлюлозно-бумажные комбинаты — Архангельский (ГП «Титан») и Котласский («Илим»).