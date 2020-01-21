Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Взимать налоги с цифровых компаний США будут сами американские власти, а не Франция, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, пишет 21 января The Wall Street Journal.

Комментируя итоги переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном о цифровом налоге для американских высокотехнологичных компаний, глава США отметил:

«Если кто-то и будет взимать налог с технологических компаний США, то это будут Соединённые Штаты».

Американский президент сказал, что Париж пообещал приостановить действие цифрового налога до конца текущего года. Это произошло после того, как Трамп пообещал Макрону обложить стопроцентными пошлинами вина, ввозимые из Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах заключить с США торговое соглашение, исключающее цифровой налог для американских высокотехнологичных компаний, Макрон заявил 20 января.

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