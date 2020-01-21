Ульяновск, , 22:19 — REGNUM Ульяновский областной суд своим решением обязал владельца магазина витаминов, натуральных продуктов и косметики Iherb удалить свое приложение для российских пользователей. С соответствующим иском ранее обратился прокурор Засвияжского района Ульяновска, сообщили ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Отмечается, что, «согласно экспертному заключению специалистов института ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов», в ряде представленных в магазине препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов. Кроме того, они не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза.

В частности, представленные на онлайн-площадке БАДы (биологически активные добавки) имеют в своем составе 31 растение, которое входит в перечень «1.1 Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества». Также магазин продавал незарегистрированные в России гомеопатические препараты.

В августе 2019 года иск Засвияжской прокуратуры был отклонен ульяновским судом первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года решение о блокировке приложения Iherb сервисов App Store и GooglePlay принял Засвияжский районный суд Ульяновска. Против интернет-магазина были поданы два иска. Первый — с требованием блокировки сайта iHerb на период до приведения ассортимента в соответствие с действующим на территории Российской Федерации законодательством. Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb.

Согласно информации сервиса SimilarWeb, аудитория магазина в декабре составила более 35 млн пользователей, из которых около 21% — из России.