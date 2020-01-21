Рим, , 21:57 — REGNUM За последние 10 лет объем расходов жителей Италии на посещение заведений общественного питания вырос на 4,9 млрд евро, передает Italia Oggi во вторник, 21 января, со ссылкой на экспертное исследование Fipe.

В 2019 году жители страны потратили в кафе и ресторанах 86 млрд евро (каждый гражданин — в среднем чуть менее 1,5 тыс. евро в год).

За тот же период заметно сократился объем расходов жителей Италии на приобретение продуктов для приготовления еды дома — на 8,6 млрд евро.