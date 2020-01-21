Рим, , 21:51 — REGNUM Объем производства сельхозпродукции в Италии в 2019 году снизился на 1,3% в сравнении с 2018 годом, сообщили во вторник, 21 января, в национальной службе статистики Istat.

Произведенная отраслью добавочная стоимость составила в 2019 году 31,9 млрд евро. По этому показателю Италия находится на первом месте в ЕС.

Снижение объемов выпуска было зафиксировано по многим видам продукции, это касается в том числе производства вина (12%). По другим направлениям зафиксирован рост, наиболее заметный — по производству оливкового масла (32%).