Вена, , 21:50 — REGNUM Переназначение Александра Новака на пост министра энергетики России укрепит сотрудничество России с Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом заявил 21 января генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо.

«Его повторное назначение на нынешнем критически важном этапе будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках нашего курса на стабилизацию рынка нефти в интересах производителей, потребителей и мировой экономики в целом», — приводится заявление Баркиндо в микроблоге ОПЕК в Twitter.

Президент России Владимир Путин сегодня своим указом утвердил новый состав правительства России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Александр Новак сохранил пост министра энергетики, который он занимает с мая 2012 года.

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