Москва, , 21:47 — REGNUM Сохранение на своих местах в составе нового правительства глав двух отраслевых ведомств — объективный и позитивный шаг, равно как и назначение нового главы Минэкономразвития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Я бы отметил два назначения — сохранения в правительстве двух ключевых отраслевых министров — министра промышленного развития Дениса Мантурова и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Это очень хорошо, потому что то, что наша промышленность не ушла в штопор, — это во многом заслуга Мантурова, который действительно профессионал в сфере промышленности и хорошо ее знает. А за Патрушева говорят результаты работы его отрасли», — уверен Емельянов.

При этом он называет «позитивным фактом» замену экс-главы Минэкономразвития Максим Орешкина на Максима Решетникова.

«Вместо теоретика пришел практик, который имеет хозяйственный опыт, что называется, «на земле», управляя большой областью. Это тоже позитивный факт, который говорит о нацеленности правительства на экономический рост», — считает Емельянов.