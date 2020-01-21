Москва, , 21:41 — REGNUM Министерство финансов в течение месяца подготовит необходимые поправки в федеральный бюджет для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил вновь назначенный министром финансов Антон Силуанов на первом заседании правительства во главе с Михаилом Мишустиным.

По его словам, общий объём ресурсов, которые потребуется выделить до 2024 года, определён в объёме более 4 трлн рублей.

«Источники средств на реализацию задач, которые были поставлены в послании, определены. Основная их часть — это ресурсы федерального бюджета», — сказал Силуанов.

Глава Минфина обратился к коллегам из других заинтересованных ведомств с призывом обеспечить всю необходимую нормативно-правовую базу в обозначенный срок.