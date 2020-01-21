Москва, , 21:36 — REGNUM Новый состав правительства говорит о наметившемся курсе министров на экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Я бы отметил прежде всего знаковое назначение Андрея Белоусова (первым вице-премьером) — он в последнее время отметился важными заявлениями по поводу экономического роста, показал себя его сторонником. Если глава Минфина Антон Силуанов — консерватор, человек, который приносил экономическое развитие в жертву финансовой стабильности, то Белоусов выступил за более мягкую денежно-кредитную политику, за смягчение бюджетной политики», — заявил Емельянов.

По его словам, такие перестановки в правительстве говорят о нацеленности министров обеспечить экономический рост.

«Совершенно очевидно, что назначение Силуанова показывает зримо ориентацию правительства Михаила Мишустина на экономический рост. Другое дело, что остается министром финансов Антон Силуанов — это ключевая должность в правительстве, и как они будут сосуществовать вместе — большой вопрос: Силуанов может тормозить инициативы Белоусова», — отметил Емельянов.