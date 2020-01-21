Ашхабад, 21 января 2020, 21:26 — REGNUM В 2019 году Галичский автокрановый завод изготовил 22 крана грузоподъемностью в 25 тонн на шасси КамАЗ 6×6 для комплексной поставки в Туркмению. Об этом сообщает пресс-служба российского автозавода.
Закупленные туркменской стороной автокраны активно используются при модернизации транспортной инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, а также в коммунальном хозяйстве.
Отмечается, что в Туркмении за последние несколько лет стартовало большое количество новых широкомасштабных строительных проектов, а потому потребности страны в спецтехнике с каждым годом возрастают всё сильнее.
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