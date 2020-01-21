Казань, , 20:40 — REGNUM В Минэнерго РФ обсудили вопрос подъема уровня воды в Нижнекамском водохранилище с текущей отметки 63,3 до 64 метров. В обсуждении приняли участие представители Минтранса, Минприроды, Ростехнадзора, Росморречфлота, Росводресурсов, «РусГидро», «Татэнерго». Подъем воды позволит увеличить загрузку Нижнекамской ГЭС, а также решит проблемы судоходства.

В Татарии подтвердили, что подъем до 64 м находится в пределах допустимой нормы. Резервирование земель под ГЭС проводилось на отметке 68 м, таким образом, риски подтопления исключаются. Однако разрешение на подъем уровня воды в водохранилище Росводоресурсы выдадут только после того, как будет проведена оценка воздействия на территории трёх соседних регионов — Удмуртии, Башкирии и Пермского края.

В Удмуртии полагают, что поднимать уровень воды нельзя без проведения берегоукрепительных работ, заявил министр природных ресурсов республики Денис Удалов. По его словам, необходимо предусмотреть расходы на перенос населенных пунктов. Берегоукрепление в районе только поселка Докша может потребовать около 7 млрд рублей, всего в Удмуртии 12 поселений, где необходимо провести такие работы.

В Башкирии считают, что необходимо провести экологическую экспертизу, геологические и гидрологические изыскания, а также опрос населения прилегающих районов, сообщает «Коммерсантъ». Замглавы минприроды региона Наталья Наумова отметила, что необходимо создать по данной проблеме межрегиональную рабочую группу.

По данным источников издания в сфере судоходства, подъем уровня воды поможет развитию судоходства на данном участке Камы, поскольку летом глубина падает до 3 метров, что ниже норматива в 3,6 метра. При этом по реке транспортируется значительный объем грузов.

ИА REGNUM напоминает, Нижнекамское водохранилище построено в 1978—1979 годах в верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС. Расположено на территории Татарии, Башкирии и Удмуртии. Проектом предполагалось, что водохранилище будет работать на отметке 68 м, однако объект начал функционировать на отметке 62 м. С 2002 года уровень увеличен до 63,3 м.