Владимир, , 18:46 — REGNUM Во Владимирской синхронизируют реализацию национальных проектов с закупочной деятельностью и конкурсными процедурами, а контроль за всеми этими процессами ужесточат. Об этом на пресс-конференции 21 января заявил губернатор Владимир Сипягин.

«Есть передовой опыт соседних регионов, в том числе Московской области и Москвы, где для эффективной работы в системе государственных закупок созданы отдельные подразделения. Во Владимирской области эта функция была очень размыта. Столкнулись с тем, что заказчиком выступают районные больницы, конкурсные процедуры формируют некомпетентные люди. Всё это замедляет оформление конкурсной документации и, как следствие, тормозит исполнение обязательств в рамках нацпроектов. Всё-таки врач должен лечить, проектировщик — проектировать, а строитель — строить!», — твёрдо убеждён Владимир Сипягин.

По словам Сипягина, из-за недочётов системе госзакупок во Владимирской области не было достроено несколько фельдшерско-акушерских пунктов по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

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