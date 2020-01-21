Владимир, 21 января 2020, 18:46 — REGNUM Во Владимирской синхронизируют реализацию национальных проектов с закупочной деятельностью и конкурсными процедурами, а контроль за всеми этими процессами ужесточат. Об этом на пресс-конференции 21 января заявил губернатор Владимир Сипягин.
По словам Сипягина, из-за недочётов системе госзакупок во Владимирской области не было достроено несколько фельдшерско-акушерских пунктов по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
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