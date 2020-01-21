Вильнюс, , 18:45 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 21 января, провёл встречу с послом Белоруссии в Литве Валерием Барановским, с которым обсудил начало транзита через Литву норвежской нефти в Белоруссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Литва готова и в дальнейшем сотрудничать с Белоруссией в осуществлении транзита товаров через территорию Литвы и Клайпедский морской порт, а при наличии возможностей — увеличить его объемы», — сказал глава литовского правительства. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

На встрече также обсуждался вопрос строительства БелАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января «Литовские железные дороги» объявили о начале транзита норвежской нефти в Белоруссию. Первые 80 тыс. тонн должны прийти в порт Клайпеду 22 января. Нефть в Белоруссию будет поставляться с месторождения Йохана Свердрупа

Переговоры Москвы и Минска о поставках российских углеводородов в Белоруссию в преддверии Нового года так и не привели к результату, контракты на поставку нефти так и не были заключены. На этом фоне Александр Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» обеспечить альтернативные поставки сырья.

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