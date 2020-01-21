Челябинск, , 18:42 — REGNUM В Челябинске управление ФАС проверяет законность рекламы скандального новогоднего шоу «Снежная королева». Поводом стали обращения жителей города и области, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, областное УФАС получило коллективное обращение от 292 граждан и заявления ещё от двух челябинцев. Кроме того, обращение от имени четверых граждан переслали в ведомство из Роскомнадзора.

Обратившиеся граждане считают, что часть информации, содержавшейся в рекламе шоу, противоречит требованиям рекламного законодательства. Они считают такие сведения недостоверными. Челябинское УФАС уже направило организатору шоу запрос с требованием предоставить необходимую для проверки информацию. Её ждут до 25 января

Как сообщало ИА REGNUM, новогоднее шоу «Снежная королева» прошло в новогодние каникулы на ледовой арене «Трактор». Часть зрителей оказались разочарованы и потребовали возврата денег за билеты. Организаторы шоу со своей стороны не приняли претензий, заявив, что услуга оказана в полном объёме и с точки зрения законодательства о защите прав потребителей оснований для возврата денег нет.