Челябинск, , 18:17 — REGNUM В Челябинске генеральный директор одной из строительных фирм подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в 2017 году он предложил представителю одной организации 90 тыс. рублей. Взамен гражданин ожидал победы в тендере на проведение ремонтных работ.

Деньги были переведены сожительнице представителя организации после заключения договора. Преступление выявили полицейские. Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому и о предъявлении обвинения.