Архангельск, , 18:16 — REGNUM С 1 мая 2020 года в Архангельской области существенно подешевеют цены на авиабилеты по маршрутам внутри региона. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, на эти цели в областном бюджете придется предусмотреть от 30 до 35 млн рублей.

«Мы себе это позволить можем, потому что мы состоятельный экономически регион», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», осуществляющий перевозки внутри региона, обновил парк воздушных судов.