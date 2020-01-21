Архангельск, 21 января 2020, 18:16 — REGNUM С 1 мая 2020 года в Архангельской области существенно подешевеют цены на авиабилеты по маршрутам внутри региона. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы региона, на эти цели в областном бюджете придется предусмотреть от 30 до 35 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», осуществляющий перевозки внутри региона, обновил парк воздушных судов.