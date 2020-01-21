Бишкек, , 18:09 — REGNUM В Киргизии сумма операций с использованием банковских карт в 2019 году составила около 249 млрд сомов (более 219,5 млрд рублей). Об этом заявил председатель национального банка республики Толкунбек Абдыгулов на пресс-конференции сегодня, 21 января, передает «Кабар».

По его словам, только за минувший год в стране было выпущено 3 миллиона банковских карт.

Также глава нацбанка отметил, что количество банкоматов в республике выросло до 1,7 тысячи, количество POS-терминалов — до 11,1 тысячи единиц, а количество электронных кошельков за год увеличилось в почти полтора раза.