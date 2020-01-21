Бишкек, , 18:08 — REGNUM В 2019 году налоговая служба Киргизии смогла получить 32 млрд 432,6 млн сомов (около 28,6 млрд рублей) страховых взносов, что почти на 6% больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в минувшем году налоговая служба внедрила ряд новых услуг для плательщиков страховых взносов, благодаря чему показатели количества выданных страховых полисов в некоторых районах увеличились более чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

В 2020 году налоговое ведомство Киргизии планирует увеличить сумму сбора страховых взносов с налогоплательщиков до 35,7 млрд сомов (около 31,5 млрд рублей), что на 10% больше показателя 2019 года.